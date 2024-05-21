Hakkari Yüksekova'da askeri araç kazası: 2 asker yaralandı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Yüksekova'ya 5 kilometre uzaklıkta bulunan Vezirli Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Dağlıca bölgesinden görev dönüşü için ilçeye geçen askeri araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada 2 asker yaralandı.
Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.