Hakkari’de 355 yerleşim yolu kapandı

Kaynak: İHA
Hakkari’de 355 yerleşim yolu kapandı
Hakkari'de meydana gelen yoğun kar yağışı, 355 yerleşim yerinin ulaşımını engelledi.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Hakkari ve çevresinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Merkezde 93, Çukurca'da 22, Derecik'te 18, Şemdinli'de 87 ve Yüksekova'da 135 olmak üzere toplamda 355 yerleşim yerinin yolu, kar yağışının etkisiyle ulaşıma kapanmış durumda.

Hakkari İl Özel İdaresi, karla mücadele ekipleri hemen harekete geçerek kapanan yolları açma çalışmalarına başladı.

Ekipler, kapanan yolları yeniden ulaşıma açabilmek için yoğun çaba sarf ediyorlar. Kar yağışının etkisini azaltmak ve ulaşımı sağlamak amacıyla karla mücadele çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü belirtiliyor.

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