Hakkari’de deprem

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde 2.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Uzun zamandır bölgede sık sık depremler meydana geldiği belirtilirken yer bilimcileri tarafından Hakkari’de 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem beklendiği de duyuruldu.

Depremin, AFAD’ın paylaştığı verilere göre, saat 20.22’de merkez üssü Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Dağlıca köyünde olduğu ve yerin 7,0 kilometre derinliğinde 2.2 büyüklüğünde meydana geldiği, depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.