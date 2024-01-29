Hakkari’de düşen çığ nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

Yüksekova ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyü yoluna yoğun kar yağışıyla sonucu çığ düştü.
Çığ sebebiyle yol kapanırken, Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri yolun açılması için harekete geçti.
Boyu yaklaşık 8 metreyi geçen karda çığ tehlikesine rağmen tünel açarak ilerleyen ekipler, yolun bir kısmını ulaşıma açtı.
Ekiplerin açtığı yollar tünelleri andırırken, ekipler bölgede yolun tamamının açılması için çalışmalarına devam ediyor.