Hakkari’de düşen çığ nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

Kaynak: İHA
Hakkari’de düşen çığ nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan yol, karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Yüksekova ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyü yoluna yoğun kar yağışıyla sonucu çığ düştü.

Çığ sebebiyle yol kapanırken, Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri yolun açılması için harekete geçti.

aw130608-01.jpgBoyu yaklaşık 8 metreyi geçen karda çığ tehlikesine rağmen tünel açarak ilerleyen ekipler, yolun bir kısmını ulaşıma açtı.

aw130608-05.jpgEkiplerin açtığı yollar tünelleri andırırken, ekipler bölgede yolun tamamının açılması için çalışmalarına devam ediyor.

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