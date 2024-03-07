Hakkari'de etkili olan kar ve tipi vatandaşlara zor anlar yaşattı

Hakkari'de etkili olan kar ve tipi günlük yaşamı hayatı olumsuz etkilerken, 20 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

KAR KALINLIĞI 35 SANTİMETREYE KADAR ULAŞTI

Köy ve mezra yollarının açılması için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlatırken, yüksek bölgelerde kar kalınlığı 35 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışı ile beraber tipi de etkili oldu. Tipinin en etkili olduğu Yüksekova- Şemdinli karayolunda otomobil sürücüleri zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri, yolun kapanmaması için kar temizleme çalışması başlattı.