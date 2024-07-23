Hakkari’de kontrolden çıkan araç takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İHA
Hakkari’de kontrolden çıkan araç takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan aracın takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Yüksekova-Esendere karayolu üzerindeki Kısıklı köyü yakınlarında meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 AAG 139 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Hasan Büyüksu ve Şemle Büyüksu’nun hayatını kaybetitiğini belirlerken, 3 yaralının ise ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

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