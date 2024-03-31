Hakkari'de seçmen sandığı boykot etti

Kaynak: DHA
Hakkari'de seçmen sandığı boykot etti
Hakkari, Yüksekova'ya 30 kilometre uzaklıktaki Dilektaşı köyüne bağlı Çalımlı mezrasına kayıtlı seçmenler yeterli hizmeti alamadıkları gerekçesiyle sandığı boykot etti.

30 hanede yaşayan 350 nüfuslu Çalımlı mezrasında meyda toplanan seçmenleri temsilen konuşan Adem Karaman "Bizler okul, yol, su, iletişim istiyoruz. Dilektaşı köyüne bağlıyız ve muhtarlık seçimini de köyde yaşayan aday kazanıyor. Muhtarlığın bir dönem de bizim mezramızda yaşayan bir kişiye verilmesini istiyoruz. Ama bu isteğimiz kabul edilmiyor. Şu ana kadar mezramıza bir hizmet yapılmadı. Yapılan hizmetler de Dilektaşı köyüne yapılıyor. 1980'li yıllarda yapılmış küçük bir odada ilkokul öğrencileri öğrenim görüyor. Buranın öğrencileri ortaokulu ilçe merkezinde okuyor. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına girdik, ama sıkıntılarımız bitmedi. Bizler okul, yol, su, iletişim istiyoruz. Bugüne kadar defalarca müracaat yapmamıza rağmen bu hizmetler bize yapılmadı. Mezra sakinleri olarak bu seçimde sandığa gitmedik. Yetkililer, ne zaman hizmet getirirse o zaman sandığa gideceğiz" açıklamasında bulundu.

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