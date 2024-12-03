Hakkari'de soğuktan etkilenen atmaca iş yerine sığındı

Kaynak: İHA
Hakkari'de soğuktan etkilenen atmaca iş yerine sığındı

Hakkari'de soğuktan etkilenen bir atmaca, korunmak için bir işyerine sığındı.

Hakkari'de soğuktan etkilenen bir atmaca, korunmak için bir işyerine sığındı.

Soğuk hava şartlarının etkili olduğu Hakkari'de, doğanın zarif avcılarından biri olan atmaca kuşu da etkilendi. Isınmak ve barınmak için Erhan Korkmaz'a ait Bulvar Caddesi'ndeki Foto Korkmaz adlı iş yerine giren atmaca, görenleri hayretler içerisinde bıraktı. İş yerine aniden atmaca kuşunun girdiğini belirten Erhan Korkmaz, "Kapı açık olduğu sırada içeriye aniden atmaca girdi. Bir süre etrafına baktıktan sonra pencere tarafındaki vitrine girdi. Bir süre misafir ettikten sonra Hakkari Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim ettik" dedi.

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