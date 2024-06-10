Hakkari'deki trafik kazasında yaralanan polis memuru yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
Hakkari'deki trafik kazasında yaralanan polis memuru yaşamını yitirdi

Hakkari'de dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Cihat Yıldız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Hakkari - Çukurca karayolu Olgunlar köyü yakınlarında meydana geldi. Sivil otomobilleriyle Zap Deresi'ne uçan polis memuru Cihat Yıldız ve öğretmen eşi Ayşe Koç Yıldız ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Gazipaşa nüfusuna kayıtlı matematik öğretmeni Ayşe Koç Yıldız, dün yaşamını yitirdi. Ayşe öğretmen, meslektaşları ve öğrencileri tarafından öğretmenlik yaptığı Şehit Çetin Deniz Ortaokulu'nda düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

Kazadan yaralı kurtulan polis memuru Cihat Yıldız da tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Yıldız’ın meslektaşları, acı haberi alır almaz hastane önünde toplandı.

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