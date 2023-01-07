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Şarkıcı Doğuş'un babalık testi sonucu belli oldu

Ünlü şarkıcı Doğuş'un babalık testi sonuçlandı. Şarkıcı DNA sonucunu sosyal medyada paylaştı. Buna göre şarkıcı Doğuş'un, yüzde 99.99 Seyid isimli gencin babası olmadığı anlaşıldı.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 17:32
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Hakkında açılan babalık davası için DNA örneği veren Şarkıcı Doğuş'un test sonucu belli oldu

Şarkıcı Doğuş'un babalık testi sonucu belli oldu
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Magazin dünyasına bomba gibi düşen şarkıcı Doğuş'un babalık davasında flaş bir gelişme yaşandı. Kendisini mahkemeye veren ve öz babası olduğunu iddia eden 22 yaşındaki Seyid isimli gencin, babası olup olmadığını öğrenmek için DNA örneği veren Şarkıcı Doğuş'un, DNA sonucu belli oldu.

 

DNA sonucunda, kıl ve kan örneği veren gerçek ismiyle Orhan Baltacı'nın, Seyid ismiyle örnek veren kişiyle hiçbir bağının olmadığı tespit edildi. 16 DNA işaretleyicisi ile yapılan testlerde; yüzde 99.99 ile babası olmadığını öğrenen Doğuş rahat bir nefes aldı. Eşi Hoşgedem Hidayetkızı ile arası bozulan şarkıcı aklanarak temize çıktı.

Doğuş'un bu olay sonrası eşini ve çocuklarını Dubai'ye tatile götürmesi ise gözlerden kaçmadı. Ayrıca konuyla ilgili açıklama yapan Doğuş, gencin gerçekten kendisine çok benzediğini, kendisinin de şüphe de kaldığını, bu nedenle seve seve DNA örneği verdiğini, kendisini çok seven ve şarkılarını ezbere bilen gence manevi olarak ağabeylik yapabileceğini ifade etti.

 

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Nilay Dolunay
7.01.2023 18:02
mide bulandıran haberlere yer verilmese. Birliktelik bu kadar ucuz mu, bilmiyormuş. Ülkemdeysen eğer adam, kendin çift korunacaksın. Hanımlara eziyet vermeyeceksin.  
 
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