Şarkıcı Doğuş'un babalık testi sonucu belli oldu

Magazin dünyasına bomba gibi düşen şarkıcı Doğuş'un babalık davasında flaş bir gelişme yaşandı. Kendisini mahkemeye veren ve öz babası olduğunu iddia eden 22 yaşındaki Seyid isimli gencin, babası olup olmadığını öğrenmek için DNA örneği veren Şarkıcı Doğuş'un, DNA sonucu belli oldu.

DNA sonucunda, kıl ve kan örneği veren gerçek ismiyle Orhan Baltacı'nın, Seyid ismiyle örnek veren kişiyle hiçbir bağının olmadığı tespit edildi. 16 DNA işaretleyicisi ile yapılan testlerde; yüzde 99.99 ile babası olmadığını öğrenen Doğuş rahat bir nefes aldı. Eşi Hoşgedem Hidayetkızı ile arası bozulan şarkıcı aklanarak temize çıktı.

Doğuş'un bu olay sonrası eşini ve çocuklarını Dubai'ye tatile götürmesi ise gözlerden kaçmadı. Ayrıca konuyla ilgili açıklama yapan Doğuş, gencin gerçekten kendisine çok benzediğini, kendisinin de şüphe de kaldığını, bu nedenle seve seve DNA örneği verdiğini, kendisini çok seven ve şarkılarını ezbere bilen gence manevi olarak ağabeylik yapabileceğini ifade etti.