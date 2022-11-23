MASAK'tan flaş FTX kararı. Hakkında soruşturma başlatıldı

MASAK'ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) inceleme başlattığı kripto para borsası FTX hakkında açılan soruşturma sonucunda, şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve diğer ilgililerin mal varlıklarına el konuldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati FTX'in iflası konusuna değinmiş, MASAK'ın FTX kapsamında inceleme başlattığını duyurmuştu.

FTX’İN İFLAS SÜRECİ

Dünyanın en büyük kripto varlık platformu Binance ile FTX arasında başlayan gerginlik ile, FTX’in likidite sorunu yaşadığı ortaya çıkmıştı. FTX’in CEO’su Sam Bankman-Fried, nakit enjeksiyonu için birçok platforma başvurmuş, fakat platformun ihtiyacını karşılayamamıştı.

Bu gelişmelerin ardından, aralarında SEC ve CFTC de olan birçok kurum FTX’e soruşturma başlatmış ve Bankman-Fried bir günde 14,6 milyar dolar kaybetmişti.

Son olarak ise platform iflas işlemlerini başlatmış, CEO Bankman-Fried istifa etmiş ve platformun ana merkezinin bulunduğu, daha önce dondurulan Bahamalar’daki varlıklarına el konmuştu.