"Hakkınızı helal edin” demişti! Oryantal Tanyeli'den günlerdir ses yok

Aylardır hastanede tedavi altında olan Tanyeli'den bir süredir haber yok. Hastaneden taburcu olması beklenen Tanyeli'nin 13 gündür hiçbir şey yayınlamaması hayranlarını hayli bir korkuttu.

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, Altunizade’deki özel bir hastanede tedavisine devam ediyor. Sağlık durumuna ilişkin paylaşımlar da bulunan Tanyeli, geçtiğimiz günlerde ziyaretçi yasağına uymayanlara tepki vermişti.

Tanyeli son paylaşımında "Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla Endişelenmişsiniz yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız" ifadelerini kullanmıştı.

13 GÜNDÜR HABER YOK

13 gündür hiçbir şey paylaşım yapmayan Tanyeli'nin son durumu merak edildi.