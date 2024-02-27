Haklarında arama kararı olan şahıslar yakalandı

Kaynak: İHA
Haklarında arama kararı olan şahıslar yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde haklarında arama kararı olan 7 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalana şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü kentteki asayişi sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. 25 Şubat tarihinde İskenderun ilçesinde yapılan operasyon sonucunda haklarında arama kararı olan 7 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Yakalanan şahısların suçları şu şekilde:

-İsmet İnönü Mahallesi’nde meydana gelen evden hırsızlık olayının şüphelisi M.T.

- Çay Mahallesi’nde meydana gelen işyerinden hırsızlık olayının şüphelileri S.A, E.T., B.A. ile E.E

- Numune Mahallesinde meydana gelen genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olayının şüphelisi A.E.H

- Dumlupınar Mahallesinde meydana gelen kasten yaralama olayının şüphelileri B.B. ile A.E

-Nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ile aranan O.S.

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