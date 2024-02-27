Haklarında arama kararı olan şahıslar yakalandı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü kentteki asayişi sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. 25 Şubat tarihinde İskenderun ilçesinde yapılan operasyon sonucunda haklarında arama kararı olan 7 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Yakalanan şahısların suçları şu şekilde:

-İsmet İnönü Mahallesi’nde meydana gelen evden hırsızlık olayının şüphelisi M.T.

- Çay Mahallesi’nde meydana gelen işyerinden hırsızlık olayının şüphelileri S.A, E.T., B.A. ile E.E

- Numune Mahallesinde meydana gelen genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olayının şüphelisi A.E.H

- Dumlupınar Mahallesinde meydana gelen kasten yaralama olayının şüphelileri B.B. ile A.E

-Nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ile aranan O.S.