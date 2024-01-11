Haksız yere 44 yıl hapis yatan adama 25 milyon dolar tazminat ödenecek

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde 54 yaşında bir kadına tecavüz suçlaması nedeniyle 44 yıl hapis yatan Ronnie Long'un suçsuz olduğu ortaya çıktı.

ABD Temyiz Mahkemesi Yargıcı Stephanie Thacker, konu hakkında yapılan ifşaatlar sonucu "polisin maddi delilleri kasıtlı sakladığının anlaşılmasının ardından" 27 Ağustos 2020'de Long'un mahkumiyetinin haksız olduğu için iptal edildiğini açıkladı.

Haksız yere, 44 yıl 3 ay 17 gün hapis yatan Long'un avukatları, anlaşmaya varılan rakamı (25 milyon dolar) ABD çapındaki en büyük "haksız mahkumiyet tazminatlarından biri" olarak değerlendirdi.

Long'un tazminat davası açtığı Concord Şehir Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, "Concord şehri, önceki şehir çalışanlarının Long'un haksız mahkumiyetine yol açan önemli hataları ve kasıtlı suiistimallerinin sorumluluğunu üstleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Bay Long ve ailesine onlardan alınan her şeyi tam olarak geri verecek hiçbir önlem olmasa da, bu anlaşma aracılığıyla geçmişteki yanlışları düzeltmek ve sorumluluğu alabilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." denildi.

Davadaki avukatlardan biri olan Chris Olson, "Bu sonuç, Bay Long'un davasında meydana gelen adaletsizliğin büyüklüğünü gösteriyor" dedi ve "özrün, Bay Long'un iyileşmesine yardımcı olma konusunda uzun bir yol kat ettiğini" ekledi.

Long, 2020 yılında CBS News'e verdiği röportajda, 2014 yılında evlendiği eşi AshLeigh'in de aralarında bulunduğu ailesiyle vakit geçirmek ve ebeveynlerinin mezarlarını ziyaret etmek istediğini söyledi:

"Annem ve babamın kırık bir kalple öldüğünü biliyorum. Şimdi mezarlığı ziyaret ettiğimde onlara 'Oğlunuzun temiz olduğunu' söyleyeceğim."

ABD medyasında yer alan bilgilere göre, 68 yaşında olan Long, 1976'da, 21 yaşındayken, “bir kadına tecavüz etmek ve hırsızlıkla" suçlandı ve tamamı jüri kararıyla iki kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.