Hala yaşanılan en eski yerleşim yerleri ortaya çıktı. Listede Türkiye de var

Hala yaşanılan en eski yerleşim yerleri ortaya çıktı. Listede Türkiye de var
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyada hala yaşanılan en eski yerleşim alanları listesi ortaya çıktı. Türkiye’de listeye dahil.
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Hala yaşanılan en eski yerleşim yerleri ortaya çıktı. Listede Türkiye de var 1

Dünya üzerindeki ilk yerleşim yerleri her zaman merak konusudur. Bazı ilk yerleşim yerleri tarihin tozlu raflarına karışırken bazılarında da hala yaşam devam ediyor.

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Hala yaşanılan en eski yerleşim yerleri ortaya çıktı. Listede Türkiye de var 2

Yaşam alanı olarak hala kullanılan dünyanın eski yerleşim yerleri belirlendi.

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Hala yaşanılan en eski yerleşim yerleri ortaya çıktı. Listede Türkiye de var 3

Listede Türkiye’de yer alıyor. Gaziantep ise 5650 yıllık tarihiyle 10. sırada yer alıyor.

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Hala yaşanılan en eski yerleşim yerleri ortaya çıktı. Listede Türkiye de var 4

Öte yandan dünyanın en eski şehirlerinin çoğunluğu Ortadoğu ve Akdeniz coğrafyasında bulunuyor.

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Hala yaşanılan en eski yerleşim yerleri ortaya çıktı. Listede Türkiye de var 5

İşte liste :

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Hala yaşanılan en eski yerleşim yerleri ortaya çıktı. Listede Türkiye de var 6

ERİHA (FİLİSTİN) 11.000 YIL

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Hala yaşanılan en eski yerleşim yerleri ortaya çıktı. Listede Türkiye de var 7

ARGOS (YUNANİSTAN) 7.000 YIL

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Hala yaşanılan en eski yerleşim yerleri ortaya çıktı. Listede Türkiye de var 8

BİBLOS (LÜBNAN) 7.000 YIL

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Hala yaşanılan en eski yerleşim yerleri ortaya çıktı. Listede Türkiye de var 9

HALEP 6.300 YIL

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Hala yaşanılan en eski yerleşim yerleri ortaya çıktı. Listede Türkiye de var 10

ŞAM 6.300 YIL

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Hala yaşanılan en eski yerleşim yerleri ortaya çıktı. Listede Türkiye de var 11

SUSA (AZERBAYCAN) 6.200 YIL

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Hala yaşanılan en eski yerleşim yerleri ortaya çıktı. Listede Türkiye de var 12

FEYYUM (MISIR) 6.000 YIL

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Hala yaşanılan en eski yerleşim yerleri ortaya çıktı. Listede Türkiye de var 13

SİDON (LÜBNAN) 6.000 YIL

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Hala yaşanılan en eski yerleşim yerleri ortaya çıktı. Listede Türkiye de var 14

GAZİANTEP 6.650 YIL

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Hala yaşanılan en eski yerleşim yerleri ortaya çıktı. Listede Türkiye de var 15
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Hala yaşanılan en eski yerleşim yerleri ortaya çıktı. Listede Türkiye de var 16
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Hala yaşanılan en eski yerleşim yerleri ortaya çıktı. Listede Türkiye de var 17
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