Hala yaşanılan en eski yerleşim yerleri ortaya çıktı. Listede Türkiye de var

Dünya üzerindeki ilk yerleşim yerleri her zaman merak konusudur. Bazı ilk yerleşim yerleri tarihin tozlu raflarına karışırken bazılarında da hala yaşam devam ediyor.
Yaşam alanı olarak hala kullanılan dünyanın eski yerleşim yerleri belirlendi.
Listede Türkiye’de yer alıyor. Gaziantep ise 5650 yıllık tarihiyle 10. sırada yer alıyor.
Öte yandan dünyanın en eski şehirlerinin çoğunluğu Ortadoğu ve Akdeniz coğrafyasında bulunuyor.
İşte liste :
ERİHA (FİLİSTİN) 11.000 YIL
ARGOS (YUNANİSTAN) 7.000 YIL
BİBLOS (LÜBNAN) 7.000 YIL
HALEP 6.300 YIL
ŞAM 6.300 YIL
SUSA (AZERBAYCAN) 6.200 YIL
FEYYUM (MISIR) 6.000 YIL
SİDON (LÜBNAN) 6.000 YIL
GAZİANTEP 6.650 YIL