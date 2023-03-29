29 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Haldun Dormen’e sahnede 95. yaş günü sürprizi

Dünya Tiyatro Günü, Sahne Tozu Tiyatrosunda düzenlenen etkinlikle kutlanırken, 95 yaşına giren Haldun Dormen'e de sahnede yaş günü sürprizi yapıldı. Sahnede şaşkınlığını gizleyemeyen Haldun Dormen, Şahane Züğürtler adlı oyunda oynadığı karakterden yapılmış sürpriz doğum günü pastası üfleyerek yeni yaşını kutladı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 15:20
Takip Et

Haldun Dormen 95 yaşında! Sahnede doğum günü sürprizi

Haldun Dormen’e sahnede 95. yaş günü sürprizi
+
Aa
-

Dünya Tiyatro Günü, Sahne Tozu Tiyatrosunda da düzenlenen etkinlikte kutlanırken, 95 yaşına giren Haldun Dormen de unutulmayarak sahnede doğum günü kutlandı.

Kutlamada konuşma yapan Sahne Tozu Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören, “Tüm tiyatrocuların, tiyatroseverlerin, emekçilerin 27 Mart Dünya Tiyatro Gününü kutluyorum. Umuyorum ki tiyatro perdelerinin hepsi her daim yüzyıllar boyunca açık kalır, sahneler her zaman aydınlanır. Her zaman ışığı baki kalır. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Sahne Tozu Tiyatrosunun en çok sevilen oyunlarından olan Başroldeki Kadınlar tiyatroseverlerle buluştu. Oyun boyunca kahkahalar durmadı. Seyirciyi gülme krizine sokan oyuncu kadrosu, oyunun sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

"ERKEN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ YAPMAK İSTEDİK"

Oyunun ardından sahneye tekrardan çıkan Çağlar İşgören, “Sahne Tozu Tiyatrosu olarak hocam Haldun Dormen’in yolunda, Dormen ekolünü devam ettirerek ilerlerken bize her daim umut aşılayan Haldun Dormen’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi özel bir kutlama yapmak istiyoruz. Esas günü 5 Nisan ancak biz erken bir doğum günü sürprizi yapmak istedik” diyerek, Haldun Dormen’in doğum gününü kutladı.

Tüm salon eşliğinde Haldun Dormen'e coşkulu bir doğum günü kutlaması yapıldı. Dormen, Şahane Züğürtler adlı oyunda oynadığı karakterden yapılmış sürpriz doğum günü pastası üfleyerek yeni yaşını kutladı. (İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
1
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
2
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Son ankette ortaya çıktı. Çoklu aday seçimlerde ne getirecek anketlere yansıdı
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
3
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda biter
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
4
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Milli maçta Bursa'da tribünler 'İstifa' diye inledi
5
﻿Milli maçta Bursa'da tribünler 'İstifa' diye inledi
﻿Milli maçta Bursa'da tribünler 'İstifa' diye inledi
﻿Ali Koç yarın istifa edebilir
6
﻿Ali Koç yarın istifa edebilir
﻿Ali Koç yarın istifa edebilir
﻿Flaş... 7'nci Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi
7
﻿Flaş... 7'nci Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi
﻿Flaş... 7'nci Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi
﻿Samsun açıklarında 50'ye yakın gemi bekliyor
﻿Samsun açıklarında 50'ye yakın gemi bekliyor
﻿Samsun açıklarında 50'ye yakın gemi bekliyor
﻿NATO'da üyelik krizi büyüyor. Rus büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı
﻿NATO'da üyelik krizi büyüyor. Rus büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı
﻿NATO'da üyelik krizi büyüyor. Rus büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı
﻿Flaş Mourinho iddiası. Roma'dan ayrılıyor mu?
﻿Flaş Mourinho iddiası. Roma'dan ayrılıyor mu?
﻿Flaş Mourinho iddiası. Roma'dan ayrılıyor mu?
﻿İskenderun'u hem sel hem de lodos vurdu. Caddeler su altında kaldı
﻿İskenderun'u hem sel hem de lodos vurdu. Caddeler su altında kaldı
﻿İskenderun'u hem sel hem de lodos vurdu. Caddeler su altında kaldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.