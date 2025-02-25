Halef’te başrol depremi! Merakla beklenen dizide kaos bitmiyor

Düzenleme: Kaynak: Birsen Altuntaş
Halef’te başrol depremi! Merakla beklenen dizide kaos bitmiyor

İzleyicinin merakla beklediği Halef dizisi, ekranlara gelmeden beklenmedik bir gelişme yaşanarak dizi rafa kaldırılıp kanalı değişmişti, şimdi de başrol projeden çekildi.

“Halef” dizisi geçen sezon hazırlık çalışmalarına başlamış, Çukur ekibinin hazırladığı diziyi Show TV alınca da Star TV’yle anlaşması olan OGM projeden çekilmişti.

Tüm bunların ardından yapılan çalışmalar da durduruldu. Şimdi ise Halef'te başrolde yer alan ünlü oyuncu Akın Akınözü projeden ayrıldı.

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Akınözü, Halef dizisinde Timur karakterine hayat verecekti. Gelsin Hayat Bildiği dizisindeki polis rolüyle ve sevimli hareketleriyle beğenilen Devrim Özkan ise Halef dizindeki Reyhan rolü için anılıyordu.

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ÜNLÜ OYUNCUYA TEKLİF GİTTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Akın Akınözü projeden ayrılırken, başrol oyuncu için teklifin Aytaç Şaşmaz’a gittiği öğrenildi.

Devrim Özkan’ın ise henüz belli olmadığı konuşuluyor.

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