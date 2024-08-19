Halep'te neler oluyor. Meydana gelen üç ayrı patlama endişe yarattı

7 Ağustos'ta Halep'in kuzeyindeki Azez'de bir soğuk gıda kamyonu patlaması sonucunda 21 kişi öldü, yaralandı.

Azez patlamasından yaklaşık bir hafta sonra bu kez Halep'in batısındaki Afrin'de bir araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi, Suriye'nin kuzeybatısında muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde, özellikle Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolündeki Halep kesiminde meydana gelen patlamalara benzer bir olay olarak kayıtlara geçti.

14 Temmuz'da Halep'in doğusundaki El-Bab kentinde de kimliği belirsiz bir cisim patlamış, çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

Azez ve Afrin patlamaları, Ankara-Şam yakınlaşmasının yeniden devreye girmesinden ve ardından Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) çeşitli taraflarla diyaloğa hazır olduğunu gösterme çabalarından yaklaşık bir buçuk ay sonra gerçekleşmesi dikkat çekti

SDG, Suriye muhalefetiyle diyaloğa hazır olduğunu bildirmesine ve altı yıldır ihmal edilen iç reform adımlarına rağmen Suriye Milli Ordusu noktalarına yönelik saldırılarını durdurmamış, hatta Temmuz ve Ağustos aylarında saldırılarını yoğunlaştırmıştır.

Jusoor Araştırma Merkezi araştırmacılarından Bassam es-Süleyman, bu patlamaların SDG'nin "kuzeyde istikrarsızlığa yol açabileceği" yönündeki mesajları olduğunu öne sürdü.

Araştırmacı Enab Baladi'ye verdiği demeçte, rejim hücrelerinin de ihtimal dışı olmadığını, çünkü bu hücrelerin, Ankara'nın geri çekilme takvimi belirleme taleplerine yanıt olarak, bölgede kalmalarının maliyetli olacağına ikna etmek için Türk güçleriyle baskı yapmaktan fayda sağladığını belirtti.

7 Ağustos'taki Azaz patlaması dokuz kişinin ölümüne, bazılarının vücutlarının yanmasına ve 12 kişinin de ağır yaralı olmasına neden oldu. Ayrıca patlamada yedi motosiklet ve üç pikap yandı.

Suriye İslam Konseyi tarafından yapılan açıklamada, bombalama olayını ve ardından SDG'nin patlama alanına düzenlediği roket saldırısını kınadı. Konsey, kurtarılan bölgelerin güvenliğini istikrarsızlaştıran bu tür ihlallerin yalnızca "suçlu Suriye rejiminin suçlularının ve SDG'nin ayrılıkçı terörist milislerinin" çıkarlarına hizmet ettiğini belirtti.

14 Ağustos'ta Afrin'de meydana gelen patlamada sivil can kaybı yaşanmadı.

El-Bab kentinde, 14 Temmuz günü sebze taşıyan kapalı bir kamyonetin içindeki patates çuvallarını boşaltma sırasında bir buzdolabının patlaması sonucu bir sivil hayatını kaybetti, biri çocuk beş kişi ise ağır şekilde yaralandı.

31 Mart'ta, bayram alışverişinin yoğun olduğu sırada Azez Çarşısı'nda bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ise iki çocuk ve bir kadın olmak üzere üç sivil hayatını kaybetti, biri çocuk beş kişi de yaralandı.

Suriye Sivil Savunma Teşkilatı'ndan Enab Baladi'nin elde ettiği verilere göre, savunma ekipleri 2023 yılında Suriye'nin kuzeybatısında iki araç bombası patlamasına müdahale etti.

İki patlamada beş kişi hayatını kaybetti, yedi kişi yaralandı, ayrıca ekipler üç motosiklet bombası patlamasına da müdahale etti, üç kişi öldü, yedi kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeybatısında 2022 yılında 29 EYP patlaması, 3 motosiklet bombası, 18 bilinmeyen patlama ve 15 kara mayın patlaması meydana geldi .

Suriye Sivil Savunma Teşkilatı 2021 yılında 177 nedeni bilinmeyen patlama, EYP ve araç bombası olayına müdahale etti; bu olaylarda 15'i çocuk, 7'si kadın olmak üzere 91 kişi hayatını kaybetti, 55'i çocuk olmak üzere 300 kişi yaralandı.

Araştırmacı Bassam es-Süleyman, son yıllarda bu tür cihazların geliştirilmesine ve birçok bombalama operasyonunu tespit edip engelleme yeteneğine rağmen, SDG veya hatta rejim tarafından istismar edilmesinin, SMO ve güvenlik aygıtındaki açıklara işaret etti.

Afrin ve kırsalında bazı bölgelerde yoksulluğun yaygınlaşması, işsizlik, sosyal adaletin sağlanamaması, Kürt unsurunun karşı karşıya kaldığı adaletsizlikler gibi ekonomik ve sosyal uçurumlar da SDG'nin ve hatta rejimin bu tür operasyonları yürütecek hücreleri örgütlemesine yardımcı oluyor.

Öte yandan SDG, Suriye Milli Ordusu'nun kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı . Telegram'da yer alan Enab Baladi'nin gözlemlerine göre, 15 Temmuz'dan bu yana Halep kırsalında çeşitli cephelerde iki taraf arasında sekiz kez çatışma yaşandı.

SMO birlikleri ayrıca dokuz sızma girişimini püskürttüklerini ve aynı dönemde hedeflerine iki kez saldırı düzenlendiğini, birinde güdümlü füzeyle iki savaşçının öldürüldüğünü, bir diğerinde ise roketatarlarla saldırı düzenlendiğini duyurdu.

2 Ağustos'ta Halep'in doğu kırsalındaki Şuuh beldesini Cerablus kentine bağlayan köprüde SDG ve rejim kontrolündeki Fırat Nehri'nin sol yakasından açılan ateş sonucu bir çocuk ve bir kadın yaralandı.

SDG genellikle bu saldırıları duyurmuyor, ancak Türk topçu atışlarından veya Türk insansız hava araçlarının güçlerini hedef aldığının altını çiziyor.

SDG, Temmuz ortasından bu yana Milli Ordu ile gerçekleştirdiği saldırı ve çatışmalara, 17 Temmuz'da Haseke kırsalındaki Zarkan bölgesindeki Hirbet el-Şayr köyünde düzenlediği saldırı dışında, göz yumdu. Bu saldırıda üç Milli Ordu savaşçısı öldürüldü, ikisi de yaralandı.