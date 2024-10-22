Halı sahada başladı işhanını da yaktı

Kaynak: İHA
Halı sahada başladı işhanını da yaktı

Gaziosmanpaşa’da halı sahada çıkan yangın yan tarafta bulunan iş hanına sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangından yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 648 sokak üzerinde bulunan bir halı sahada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yan tarafta bulunan iş hanını tehdit etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Halı sahanın üst kısmında bulunan çadırlardan yükselen alevler yan tarafta bulunan iş hanına sıçradı. İş hanı içerisinde bulunan ve ayakkabı ve kumaş deposundan yükselen alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yaptıkları çalışma sonrası yangın kontrol altına alındı.

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Yangın sonrası olay yerine gelen Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, “Ayakkabı fabrikasının deposunda başlayan yangın kontrol altına alındı. Arkadaşlar canla başla çalışıyorlar. İyi haber herhangi bir yaralı ve can kaybımız yok” dedi.

Halı sahada başlayan ve iş hanına sıçrayan yangından yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği anlar ise havadan görüntülendi.

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