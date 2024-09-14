Haliç Köprüsü’nde feci kaza: Motosiklet İBB'ye ait araca çarptı

Beyoğlu Haliç Köprüsü'nde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, saat 03.00 sıralarında Okmeydanı istikametine seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı yönde yol temizliği yapan İBB aracına arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, gerekli incelemelerde bulundu. Motosiklet sürücüsünün cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, kazanın neden meydana geldiğini belirlemek için inceleme başlattı.