Haliç Köprüsü'nde geliş yönü gidiş oldu

DHA'nın haberine göre, aracın alev topuna döndüğü kaza, D-100 Karayolu Edirne istikameti Haliç Köprüsü'nde saat 05.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, yolda kontrolsüz bir şekilde ilerleyen 34 DES 876 plakalı Kadir Uygur'un kullandığı otomobil, önce aynı yönde seyir halinde olan 34 DGB 479 plakalı İbrahim Türk kontrolündeki hafif ticari araca arkadan çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil ardından da bariyerlere çarparak alev aldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada yanan aracın yanından geçemeyen sürücüler, dakikalarca beklemek yerine yana geri geri gitmeye başladı. Bazı araç sürücüleri de manevra yaparak geliş yönünü gidişe çevirdi.

Alev alev yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü Kadir Uygur’a ilk müdahale kaza yerine gelen ambulansta yapıldı. Yapılan alkol testinde 1.52 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Kadir Uygur, hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören başka bir otomobilin sürücü Tahsin Kaya, “Haliç Edirne yönünde gidiyorum. Bu siyah araçtaki arkadaş, sağa sola yalpalayarak gidiyordu. Bariyerlere vurdu vuracak önümde. Dörtlüleri yaktım frenledim, arkadaki araçları durdurdum. Daha fazla araç kazaya karışmasın diye çünkü vurdu vuracaktı. Beyaz araca vurdu daha sonra çelik halatlara. O şekilde kazaya sebebiyet verdi.” dedi.