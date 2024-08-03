Halil Falyalı ile ismi anılan yeni Lefkoşa Büyükelçisi hakkında içerikleri kaldırttı

Düzenleme: Kaynak: Birgün
Halil Falyalı ile ismi anılan yeni Lefkoşa Büyükelçisi hakkında içerikleri kaldırttı

Kumarhane patronu Halil Falyalı ile yaptığı işlerle gündem olan Türkiye’nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim kendisi hakkındaki birçok içeri engelletti.

Kuzey Kıbrıs’ta öldürülen mafya lideri Halil Falyalı ile ismi anıla Türkiye’nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’den flaş bir hamle geldi.

Serim, hakkındaki onlarca içeriği mahkeme kararıyla yayından kaldırttı. Serim'in avukatı Muhammed Kerim Karadağ'ın, haberlerin Serim'in itibarını ve kişilik haklarının zedelediği gerekçesiyle başvuru yaptıklarını söyledi.

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği ise onlarca içeriğin yayından kaldırılmasına karar verdi.

Hakimlik, kararın gerekçesinde yayınların eleştiri sınırlarını aştığını ve toplumdaki güven duygusunu sarsacağını belirtti.

Erişim engeli verilen haberler, Yasin Ekrem Serim'in öldürülen kumarhane patronu ve mafya lideri Halil Falyalı ile kurduğu ortak şirketi anlatıyordu. Haberlerde, kurulan şirkete ait belgelere de yer veriliyordu.

Serim ayrıca Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Maksut Serim’in oğlu olduğu biliniyor.

HALİL FALYALI KİMDİR?

Halil Falyalı'nın adı, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti. Kumarhane patronu Falyalı, 2016 yılından beri ABD'de uluslararası para aklama ve uyuşturucu trafiği suçlamalarıyla aranıyordu.

Sedat Peker'in "basın sözcüsü" olduğunu belirten Emre Olur, Falyalı'nın "şantaj amacıyla çektiği kasetlerin Sedat Peker'in eline geçtiğini" iddia etti.

Falyalı, 2022'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitirdi.

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