Halil Konakçı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tarafından korunuyor iddiası

Diyanet kaynakları, Konakçı’ya Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın desteği olduğunu belirtiyor. Hakkındaki çok sayıda şikâyetin ilçe müftülüğünden doğrudan başkanlığa iletildiğini, buna karşın Konakçı’ya yönelik işlem yapılmadığını aktaran kaynaklar, “İktidar mahallesinde takip edildiği için dokunulmak istenmiyor” yorumunu yapıyor.

"SÖYLEYEMEDİKLERİMİ SÖYLÜYOR"

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Başkanlık kaynakları kurumda zaman zaman Konakçı’nın eleştirildiğini belirtirken, Erbaş’ın Konakçı’ya sahip çıktığını, yakın zamanda da eleştiriler üzerine “Bu görevde olduğum sürece dokunmam. İslamı onun gibi anlatan yok. Benim söyleyemediklerimi söylüyor” değerlendirmesini yaptığı iddia ediliyor.

Öte yandan Erbaş’ın, ocak ayında Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen’e “Ahmak” diyen Konakcı’ya, İşliyen’in tepkisine karşın sahip çıktığı da öne sürüldü.

İddiaya göre Konakçı’nın İşliyen’e hakaretinin ardından konu Erbaş’a taşındı. Erbaş’ın arabuluculuğuyla iki isim bir genel müdürün “gözetiminde” bir araya geldi. İşliyen’den özür dileyen Konakcı ve İşliyen, sarıldı ve barıştı. Arabuluculuk sürecinde Erbaş’ın Konakçı’ya sahip çıkmasına ise İşliyen’in “kırıldığı” belirtildi.

KONAKÇI HAKKINDA YÜZLERCE ŞİKAYET GELİYOR

Konakçı’nın bağlı olduğu Pendik İlçe Müftülüğü’nün ise “Konakçı hakkındaki şikâyetler nedeniyle tükendiği” belirtiliyor.

Konakçı hakkında müftülüğe, arasında CİMER şikâyetlerinin de olduğu yüzlerce şikâyet geldiği, müftülüğün de bunları doğrudan başkanlığa havale ettiği, müftülüğe çok sayıda da şikâyet telefonu edildiği kaydedildi.

Erbaş, son olarak temmuzda, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden Reisül Kurra Mustafa Demirkan’ın yönettiği hafızlık icazet töreninde Konakçı ile bir araya geldi.