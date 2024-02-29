Halil Konakçı Ümit Özdağ'a açtığı 3 kuruşluk davayı kaybetti

Sosyal medyadaki provokatif açıklamalarıyla tanınan Halik Konakçı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a açtığı 3 kuruşluk tazminat davasını kaybetti.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Sevdagül Tunçer, sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda, “Sosyal medya fenomeni Halil Konakçı, Genel Başkanımızın bu Tweetinden ötürü açtığı 3 kuruş talepli manevi tazminat davasını bugün görülen duruşmada kaybetti. Kamuoyunun bilgisine sunarım” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Halil Konakçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Hatay’ın çoğunluğunun Arap olduğunu, Hatay’ın 1938 tarihine kadar Fransız işgalinde olduğunu, Fransa’nın Hatay’da ezanları yasaklamadığını ancak Hatay, Türkiye topraklarına katıldığında Türkiye Cumhuriyeti’nin Hatay’da ezanları yasakladığını iddia etmişti.

Konakçı paylaşımının sonunda ise,”Fransız’ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar” diyerek Atatürk ve silah arkadaşlarını hedef almıştı.

Ümit Özdağ ise Konakçı’nın paylaşımına yanıt vererek, "Referandum ile Türklüğü kanıtlanmış Hatay’ın çoğunluğu Arap diyerek BAAS rejiminin bile geri çektiği iddialara destek oluyor, Hatay Fransızlarda kalsaydı da ezan Arapça okunsaydı diyor. Sen bir de Cezayirlilere anlat bunu. Ve bu Türk devleti ve Milletine düşman, Hz. Muhammed, Hz. Meryem ile evlenecek diyen adamı (lafın gelişi) 5 polis memuru koruyor. Oysa hak ettiği İstiklal Mahkemesinde yargılanmak" ifadelerini kullanmıştı.

Halil Konakçı, Özdağ’ın paylaşımının ardından Özdağ’a 3 kuruşluk manevi tazminat davası açmıştı.