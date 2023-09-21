Halil Umut Meler Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu. Taraftarlar verdiği kararlara çıldırdı

Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda Portekiz temsilcisi Bencifa kendi evinde Avusturya ekibi Salzburg ile karşı karşıya geldi.

Konuk takımın rakibini 2-0 mağlup ettiği maçta Türk hakem Halil Umut Meler verdiği kararlarla maça damga vurdu.

Maçın 3. dakikasında Salzburg lehine penaltı kararı veren Halil Umut Meler, 13. dakikada ise Benfica'nın genç stoperi Antonio Silva'yı direkt kırmızı kartla oyundan attı ve ikinci kez penaltı noktasını gösterdi.

Mücadelenin ardından kararlara tepki gösteren Benfica teknik direktörü Roger Schmidt Halil Umut Meler’in Salzburg'a 2 penaltı verdiğini ama kendilerinin 1 penaltısını vermediğini söyledi.