Halil Umut Meler'e atılan skandal yumruk sonrası hakemler kararını verdi

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Halil Umut Meler'e atılan skandal yumruk sonrası hakemler kararını verdi
Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e attığı yumruk sonrası, hakem camiasının kararını verdiği öne sürüldü.

Trendyol Süper Lig'de oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası ev sahibi ekibin eski başkanı Faruk Koca, sahaya girerek Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.

Atılan yumruk sonrası yere düşen Meler'e yerde de tekmeler atılmıştı.

Yaşanan bu skandal, dünya basınında da geniş yankı uyandırmıştı.

Faruk Koca olay sonrası tutuklanırken, başkanlık görevinden de istifa etti.

TFF, maçları erteleme kararı alırken, hakem camiası da kararını verdi.

MAÇLARA ÇIKMAMA KARARI
Sabah'ta yer alan habere göre; hakem camiası maçlara çıkmama kararı alırken, alınacak radikal kararları da beklediği kaydedildi.

Diğer taraftan yetkili mercilerin alacağı kararını bekleyen hakemlerin, ''Radikal kararlar yoksa biz de yokuz'' dediği vurgulandı.

Haberin devamında, "Gerekirse yabancı hakem getirsinler, onlar yönetsin" dedikleri ifade edildi.

Hakemlerin nihai kararını, verilecek cezaların ardından yapacakları değerlendirme sonrası vereceği dile getirildi.

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