Halil Umut Meler’in kararı isyan ettirdi. Ortalık ayağa kalktı

UEFA Uluslar Ligi’nde FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler’in yönetti maçta İsviçre ile Danimarka 2-2 berabere kaldı. Çarpıcı anların yaşandığı maçın 26. Dakikasında Freuler’in attığı gole sadece 1 dakika sonra Isaksen yanıt verdi. İsviçre’nin diğer golünü penaltından Muhammed Zeki Emduni atarken Danimarka ise golü Christian Eriksen ile buldu.

Galatasaray’ın savunmacısı Victor Nelson, Danimarka forması ile 76 dakika sahada kaldı.

HALİL UMUT MELER İSYAN ETTİRDİ

Milliyet’in derlediği habere göre, Hakem Halil Umut Meler’in maçta verdiği bir karar İsviçrelileri isyan ettirdi. Karşılaşmanın 74. dakikasında İsviçre’nin köşe vuruşunda bulduğu gol Halil Umut Meler tarafından iptal edildi. Meler, topun dışardan geldiği gerekçesiyle golü iptal etti.

İsviçre basını, Meler’in golü iptal etmesine isyan etti. İptal edilen golün meydana geldiği pozisyonun tamamını yayınlayan İsviçre medyası topun çizgiyi geçmediğini savundu. Öte yandan eski hakem Urs Meier, Meler’in pozisyonunu yorumlarken sert tepki gösterdi. Bir dönemin en iyi hakemlerinden olan Meier, kararı anlamakta güçlük çektiğini söyledi. Öte yandan Meier, yardımcı hakem İbrahim Çağlar Uyarcan’ın yanlış açıda durduğunu sözlerine ekledi.

İsviçre basınında çıkan haberlerde televizyon görüntülerinde 74. dakikadaki korner atışı sırasında topun çizgiyi geçip geçmediğinin net olarak belli olmadığı da kaydedildi.