Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na ‘yalan tanıklık’ suçlamasıyla soruşturma

Ayşe Barım soruşturmasında tanık olarak beyan veren oyunculardan Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na “Yalan tanıklık” suçundan soruşturma başlatıldı.

"Dizi sektöründe tekelleşme" iddiaları ile başlayan soruşturmanın ardından Gezi eylemlerinin planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ID Danışmanlık şirketinin kurucusu ve sahibi, ünlülerin menajeri Ayşe Barım savcılık ifadesinin ardından tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Ayşe Barım hakkında flaş karar. Gözaltına alınmıştı

Barım'ın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlamasıyla tutuklanması isteniyor. Soruşturma kapsamında tanık olarak ifadelerine başvurulan ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında da 'yalancı tanıklık' suçlamasıyla ayrı bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ID Danışmanlık şirketinin kurucusu ve sahibi, ünlülerin menajeri Ayşe Barım hakkında, "dizi sektöründe tekelleşme" iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında, "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol kararı verilmişti. Ancak Barım, 24 Ocak'ta Gezi eylemlerinin planlayıcıları arasında yer alıp 'Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.