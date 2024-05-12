Halk bölgesel seçimler için sandık başında

Toplamda 9 parti yarışıyor ve 5.7 milyondan fazla seçmen, 135 sandalyeli meclis için milletvekillerini belirleyecek. Oylama işlemi yerel saatle 09.00'da başladı ve 20.00'de sona erecek. İlk sonuçların ise 22.00'de açıklanması bekleniyor.

Bu seçimler, 2017'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumuna öncülük eden ve Belçika'ya sürgüne giden eski Katalan lider Carles Puigdemont'un yeniden göreve gelmesi veya bağımsızlık karşıtı hükümetin iktidarda kalması arasında bir seçim olarak değerlendiriliyor.

Sosyalist İşçi Partisi'nin adayı Salvador Illa'nın yanı sıra, Katalonya Cumhuriyetçi Solu'nun adayı Pere Aragones, bağımsızlık yanlısı Katalan partisi Junts'un adayı Carles Puigdemont, sağcı Vox'un adayı Ignacio Garriga ve diğer adaylar yarışıyor.

Puigdemont'un seçim kampanyasını Fransa'nın güneyinden yürütmesine rağmen, İspanya'ya dönme planları var. Ancak bu, hükümetin getirdiği af tasarısına bağlı olacak gibi görünüyor.

Başbakan Pedro Sanchez, Sosyalistlerin adayı Salvador Illa ile birlikte seçim kampanyasını yürüttü ve değişim mesajı verdi. Sanchez, Barselona'daki son mitinginde, "12 Mayıs'ta bir değişime ihtiyacımız var ve buna sadece Salvador Illa öncülük edebilir" dedi.