Halk çıldırmış olmalı. Gaziosmanpaşa'da baltalı balyozlu yol verme savaşı

Kaynak: Haber Merkezi
Halk çıldırmış olmalı. Gaziosmanpaşa'da baltalı balyozlu yol verme savaşı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da yol verme nedeniyle çıkan tartışma, balyozlu, baltalı, bıçaklı kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Balta, balyoz ve bıçak gibi aletlerin kullanıldığı kavga, meydan muharebesini aratmayan görüntülere sahne oldu.

Tarafların birbirlerine ölümcül aletlerle saldırdığı kavga, olaya şahit olan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Öte yandan, kavgada ağır yaralanma yaşanmazken, taraflar birbirlerinin araçlarında maddi hasar oluşmasına neden oldu.

Kavgaya karışan sürücüler ifadelerinin alınması için polis merkezine götürülürken, araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

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