Halk çıldırmış olmalı. Gaziosmanpaşa'da baltalı balyozlu yol verme savaşı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Balta, balyoz ve bıçak gibi aletlerin kullanıldığı kavga, meydan muharebesini aratmayan görüntülere sahne oldu.

Tarafların birbirlerine ölümcül aletlerle saldırdığı kavga, olaya şahit olan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Öte yandan, kavgada ağır yaralanma yaşanmazken, taraflar birbirlerinin araçlarında maddi hasar oluşmasına neden oldu.

Kavgaya karışan sürücüler ifadelerinin alınması için polis merkezine götürülürken, araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.