Sokak ortasında yaraladı, geri dönüp kurşun yağdırdı

Kaynak: İHA
Sokak ortasında yaraladı, geri dönüp kurşun yağdırdı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir şüpheli, sokak ortasında tabancayla yaraladığı şahsa tekrardan aynı yere gelerek kurşun yağdırdı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’ndeki Kuşak Sokak’ta Y.Ö. ile S.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.Ö. tabancasını çıkartarak S.Ç.’ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Y.Ö. yere yığılırken, S.Ç. ise yakında yer alan bir büfeye gitti. Ancak yeniden sokağa gelen Y.Ö. yine S.Ç.’ye ateş etti.

Silah seslerini duyan bekçilerin havaya uyarı ateşi açması ile tabancasını bırakan Y.Ö., teslim oldu.

Kurşunların boynuna ve ayağına isabet ettiği S.Ç., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

S.Ç.’nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

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