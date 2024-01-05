Sokak ortasında yaraladı, geri dönüp kurşun yağdırdı

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’ndeki Kuşak Sokak’ta Y.Ö. ile S.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.Ö. tabancasını çıkartarak S.Ç.’ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Y.Ö. yere yığılırken, S.Ç. ise yakında yer alan bir büfeye gitti. Ancak yeniden sokağa gelen Y.Ö. yine S.Ç.’ye ateş etti.

Silah seslerini duyan bekçilerin havaya uyarı ateşi açması ile tabancasını bırakan Y.Ö., teslim oldu.

Kurşunların boynuna ve ayağına isabet ettiği S.Ç., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

S.Ç.’nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.