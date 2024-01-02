Kavga ettiği kişiyi otomobille ezdi

Kaynak: İHA
Kavga ettiği kişiyi otomobille ezdi
Ankara’nın Elmadağ ilçesinde kavga ettiği kişiye otomobil ile çarpan şüpheli tutuklandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Ankara’nın Elmadağ ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi.

İki grup arasında çıkan tartışma dahada büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan kavganın dahada hiddetlenmesi üzerine M.K. aracına binerek, G.K.’ye çarptı.

Korku dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Elmadağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu şüpheli M.K.’yi saat 05.00 sıralarında yakalayarak gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralı G.K.’nin ise tedavisi için Ankara’ya sevk edildiği öğrenildi.

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