Halk Ekmek artık böyle satılacak

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Halk Ekmek satış noktalarında nakit ödemelere alternatif olarak kredi kartı ile ödeme imkanı getirdi.

Eskişehir genelinde 69 satış noktasında hizmet veren Halk Ekmek’e vatandaşların ilgisi büyük ölçüde devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek büfelerinde kredi kartı ile ödeme dönemini başlattı.

Şu anda 57 büfede kredi kartı ile ödeme yapılabilirken, 12 büfede ise kurulum işlemleri devam ediyor.

KREDİ KARTI İLE SATIŞLAR BAŞLATILDI

Yetkililer, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan ve Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ doğrultusunda eski nesil ödeme kaydedici cihazların, yeni nesil cihazlarla değiştirilmesinin zorunlu hale geldiğini ve bu nedenle kredi kartı ile satışların başlatıldığını açıkladı.