10 Milyonluk Mercedes'e kim binecek. Halk fakirleştirilirken DMO'nun açtığı ihaleye bakın

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) 1 Nolu Satınalma Daire Başkanlığı geçen ay 1 Adet Mercedes-Benz S 400 D 4matic L Inspiration almak için ihaleye çıktı.

Piyasa değeri 10 milyon TL olan otomobile ayrıca opsiyonel donanımlar da eklendi.

Cumhuriyet'ten Bora Erdin imzalı habere göre piyasa değeri 10 milyon TL olan otomobildeki lüksler arasında bazıları seçmeli boyun ısıtma, masaj, sanal gösterge, sesli komut, OLED ekran, eğlence sistemi, buzdolabı, deri döşemeler, cilalı ahşap torpido yer alıyor.

Aracın kimin kullanacağı merak ediliyor Geçen yıl da Cumhurbaşkanlığı envanterine iki yeni Mercedes S-600 Guard modeli girmişti.

“Exclusive Paketi” ile birlikte güvenlikten, ses sitemine kadar yeni özellikler ekleniyor. Bu özellikler arasında buzdolabı, kablosuz kulaklık, baklava dilimli deri döşemeler, yol yardım bilgisayarı da yer alıyor. 3000 cc dizel motora sahip olan modelde arkada tekli olarak bulunan koltuklarda boyun ısıtma ve masaj özelliği bulunuyor.