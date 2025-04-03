Halk kütüphanesi sayısında artış

Düzenleme: Kaynak: DHA
Halk kütüphanesi sayısında artış

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü proje ve çalışmalarla, halk kütüphanesi sayısı 1303'e ulaştı.

Bu yıl 2-6 Nisan 2025 tarihleri arasında kutlanan 61'inci Kütüphane Haftası, "Üreten Kütüphaneler" temasıyla, çağın gerekliliklerine uyum sağlayan, dijital olanaklarıyla gelişen, öğrenmeyi ve üretmeyi teşvik eden kütüphanelerin dönüşümünü gözler önüne seriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre; son 7 yılda hayata geçirilen projeler ve yürütülen çalışmalarla halk kütüphanesi sayısı 1303'e ulaştı, kütüphane kullanım alanları 750 bin metrekareyi aşarak rekor seviyeye çıktı. Üye sayısı 6,7 milyon kişiye, koleksiyondaki kitap sayısı ise 25,8 milyona yükseldi. 2024 yılı sonunda, halk kütüphanelerinde 38,7 milyon kullanıcı ağırlandı. 26 binden fazla kültür, sanat ve eğitim etkinliğinde 1,5 milyon kişi kütüphanelerle buluştu. 2024 yılında derlenen kitap ve süreli yayın sayısı 119 bini aşarak, basılı kültürel mirasın korunması ve erişime sunulması noktasında önemli bir eşik aşıldı.

'KÜTÜPHANELERLE TOPLUMU GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kütüphane Haftası ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kütüphaneler sadece bilgiye değil; edebiyata, sanata, kültüre ve yaratıcılığa açılan kapılardır. 61'inci Kütüphane Haftası'nı "Üreten Kütüphaneler" temasıyla kutlarken, çağın ruhunu yakalayan, öğrenmeyi ve üretmeyi teşvik eden bu dinamik merkezleri hep birlikte selamlıyoruz. Bakanlık olarak, akıllı, yenilikçi ve erişilebilir kütüphanelerle toplumu güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Halk kütüphanesi sayısında artış

Halk kütüphanesi sayısında artış

Halk kütüphanesi sayısında artış

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