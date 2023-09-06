Halk otobüslerinde kadınları hedef alan reklam. "Tesettür tarz değil farzdır"

Bursa’da halk otobüsünün reklam panolarını kiralayan İnegöl Din Görevlileri Derneği “Tesettür tarz değil farzdır” reklamı verdi.

Halk otobüslerinde kadınları hedef alan reklam. "Tesettür tarz değil farzdır"

Bursa’nın İnegöl ilçesinde halk otobüslerinin reklam alanı İnegöl Din Görevlileri Derneği tarafından kiralandı. Kiralanan reklam alanına “Tesettür tarz değil farz’dır” başlığı altında Nur Suresi’nin 31’inci ayetinin meali asıldı.

KADINLARA NASIL GİYİNECEKLERİNE İLİŞKİN “DERS” VERMEYE ÇALIŞTILAR

İnegöl Din Görevlileri Derneği, kadınlara nasıl giyineceklerine ilişkin ders vermeye çalıştı. “İslami tesettürün şartları” yazılı afişi halk otobüslerinin reklam alanına astırdı.

Reklam alanına asılan afişte şu sözlere yer verildi:

1-) "El ve yüz hariç bütün vücudunu örtmeli.

2-) “Vücut hatlarını belli etmemeli.”

3- 9 Dar ve şeffaf olmamalı."

Halkın yaşam tarzına müdahale etmeye çalışan reklam, sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki çekti.

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