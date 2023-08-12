Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. 8 kişi yaralandı

Sivas’ta halk otobüsünün karıştığı trafik kazasında, 8 kişi yaralandı.

Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. 8 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza Kılavuz Mahallesi 22’nci sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan 58 H 0156 plakalı özel halk otobüsü ile 61 BR 058 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada otobüste bulunan A.A., H.B., Y.E.S. ile otomobilde bulunan A.B., M.B., H.K., F.K. ve S.K. yaralandı. Mahalle sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sokak bir süre trafiğe kapandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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