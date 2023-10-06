Halk otobüsü şoförü fenalaşan adamı hastaneye götürdü. Yaşasın iyi insanlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü sürücüsü, araçtan inerken fenalaşan yolcuyu hastaneye götürüp hayatını kurtardı.

KAYNAK: İHA
Halk otobüsü şoförü fenalaşan adamı hastaneye götürdü. Yaşasın iyi insanlar

İnegöl-Akhisar arası yolcu taşıyan İNULAŞ A.Ş. firması çalışanı sürücü Naci Kalkan yönetimindeki 16 M 06069 plakalı özel halk otobüsüne binen yolcu, ilerdeki durakta inmek istediği sırada bir anda fenalaşarak yere düştü.

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Durumu fark eden otobüs sürücüsü ve yolcular bayılan adamı otobüsün içine yatırdı. Sürücü ise gaza bastı.

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O sırada yolcular gence müdahale etti. Hastaneye getirilen yolcu, sedye ile hastaneye alındı.

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Yolcunun bayılma anı ve vatandaşların yardımı ile hastaneye yolculuk otobüsün kamerasına yansıdı.

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