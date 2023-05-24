Halk otobüsü şoförü tartıştığı gençlerin aracının önünü kesti camlarını kırdı

Ankara’da bir otomobil sürücüsü, kırmızı ışıkta geçtiği için özel halk otobüsü şoförü ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle otobüs şoförü otomobile saldırarak camlarını kırdı.

Halk otobüsü şoförü tartıştığı gençlerin aracının önünü kesti camlarını kırdı

Ankara’da bir otomobil sürücüsü ile özel halk otobüsü şoförü tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle otobüs şoförü otomobile saldırdı. İddialara göre otomobil sürücüsü Yusuf Emin Özipek, trafikte seyrederken önündeki özel halk otobüsü şoförüne kırmızı ışıkta geçtiği için tepki gösterdi.

aw896815-01.jpg

Otobüs şoförü Ersin H.’nin de sert bir şekilde karşılık vermesi ile tartışma büyüdü. Hızını alamayan Ersin H., Yusuf Emin Özipek ve kardeşleri Furkan Özipek ile Muhammet Özipek’in bulunduğu aracın önce önünü kesti daha sonra da otobüsten inerek elindeki sert cisim ile araca saldırdı.

Ersin H.’nin otomobilin camlarını kırdığı ve araca maddi zarar verdiği görülürken o anlar otomobildeki Özipek kardeşlerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

"TEKMELERLE YUMRUKLARLA ZARAR VERDİ"

Ersin H. tarafından sürekli küfür hakaretlere maruz kaldığını söyleyen Yusuf Emin Özipek, “Seyir halinde ilerliyorduk. Otobüs şoförü kırmızı ışıkta çok süratli bir şekilde ilerledi. Kendisini uyarmak için yanına gittim. Konuşmaya çalıştım.

Otobüsten inip küfür etmeye başladı. Orada aracıma da arkadan vurmuştu.

aw897063-01.jpg

Ardından ilerleyerek bir ara sokağa girdim ve gitmesini bekledim. Polisi aradım. Peşine takıldım. Şikayetçi olacaktım.

Benim hiçbir suçum yoktu. Aracıma vurdu, küfür etti. Kendisini takip ettiğimi fark etti. Aracını yan park ederek yolu kapattı. Otobüsten inip aracıma tekmelerle, yumruklarla zarar verdi. 70 bin liralık zararım oldu” dedi.

“ÇOK KORKTUK"

Araç kapılarını son anda kilitleyerek darp edilmekten kurtulduklarını söyleyen Özipek, “Çok korktuk. Bir otobüs şoföründen böyle bir şey beklemezdik. Kendisinin psikolojik eğitimlerden geçmiş olması lazım. Bunun olacağını asla tahmin etmiyordum.

aw897063-06.jpg

Psikolojimiz bozuldu. Çok korktuk. Ardından hareketlerine devam etti. Aracıyla yol vermedi bize. Ani frenler yaptı. Kendisinin yanına gidip şikayetçi olacağımızı söyledik.

aw897063-04.jpg

Bize tekrar küfür edip aracını üzerimize sürdü. Biz de polise ifademizi verdik, şikayetçi olduk.

O kadar heyecanlandım ki, son anda kilitleyebildim otomobilimi. İçeriye girmeyi çok denedi ama başaramadı. Aracımın değer kaybı oldu. Üzücü bir olaydı” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Trafik kazasına neden olan sürücüye silahlı saldırı
Trafik kazasına neden olan sürücüye silahlı saldırı
Trafik ışıklarında duran otomobile silahlı saldırı
Öne Çıkanlar
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
Konyaspor küme düşüyor! Recep Çınar başarısızlığın sorumlusunu açıkladı
Konyaspor küme düşüyor! Recep Çınar başarısızlığın sorumlusunu açıkladı
Son Haberler
Üç belediye başkanından Muharrem İnce'ye ziyaret Siyaset
Üç belediye başkanından Muharrem İnce'ye ziyaret
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Adım Farah var mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Bu akşam Adım Farah var mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman?
Kupada ilk finalisti belirleyecek maçın 11'leri açıklandı. Fenerbahçe mi Sivasspor mu? Spor
Kupada ilk finalisti belirleyecek maçın 11'leri açıklandı. Fenerbahçe mi Sivasspor mu?
Apartman görevlisi, uyuyan eşini öldürüp, intihar etti Güncel
Apartman görevlisi, uyuyan eşini öldürüp, intihar etti
Apo'yu sorgulayan komutan Atilla Uğur: 2002'de terör bitmişti. AKP gelince yeniden hortlatıldı Siyaset
Apo'yu sorgulayan komutan Atilla Uğur: 2002'de terör bitmişti. AKP gelince yeniden hortlatıldı