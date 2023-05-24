Halk otobüsü şoförü tartıştığı gençlerin aracının önünü kesti camlarını kırdı

Ankara’da bir otomobil sürücüsü ile özel halk otobüsü şoförü tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle otobüs şoförü otomobile saldırdı. İddialara göre otomobil sürücüsü Yusuf Emin Özipek, trafikte seyrederken önündeki özel halk otobüsü şoförüne kırmızı ışıkta geçtiği için tepki gösterdi.

Otobüs şoförü Ersin H.’nin de sert bir şekilde karşılık vermesi ile tartışma büyüdü. Hızını alamayan Ersin H., Yusuf Emin Özipek ve kardeşleri Furkan Özipek ile Muhammet Özipek’in bulunduğu aracın önce önünü kesti daha sonra da otobüsten inerek elindeki sert cisim ile araca saldırdı.

Ersin H.’nin otomobilin camlarını kırdığı ve araca maddi zarar verdiği görülürken o anlar otomobildeki Özipek kardeşlerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

"TEKMELERLE YUMRUKLARLA ZARAR VERDİ"

Ersin H. tarafından sürekli küfür hakaretlere maruz kaldığını söyleyen Yusuf Emin Özipek, “Seyir halinde ilerliyorduk. Otobüs şoförü kırmızı ışıkta çok süratli bir şekilde ilerledi. Kendisini uyarmak için yanına gittim. Konuşmaya çalıştım.

Otobüsten inip küfür etmeye başladı. Orada aracıma da arkadan vurmuştu.

Ardından ilerleyerek bir ara sokağa girdim ve gitmesini bekledim. Polisi aradım. Peşine takıldım. Şikayetçi olacaktım.

Benim hiçbir suçum yoktu. Aracıma vurdu, küfür etti. Kendisini takip ettiğimi fark etti. Aracını yan park ederek yolu kapattı. Otobüsten inip aracıma tekmelerle, yumruklarla zarar verdi. 70 bin liralık zararım oldu” dedi.

“ÇOK KORKTUK"

Araç kapılarını son anda kilitleyerek darp edilmekten kurtulduklarını söyleyen Özipek, “Çok korktuk. Bir otobüs şoföründen böyle bir şey beklemezdik. Kendisinin psikolojik eğitimlerden geçmiş olması lazım. Bunun olacağını asla tahmin etmiyordum.

Psikolojimiz bozuldu. Çok korktuk. Ardından hareketlerine devam etti. Aracıyla yol vermedi bize. Ani frenler yaptı. Kendisinin yanına gidip şikayetçi olacağımızı söyledik.

Bize tekrar küfür edip aracını üzerimize sürdü. Biz de polise ifademizi verdik, şikayetçi olduk.

O kadar heyecanlandım ki, son anda kilitleyebildim otomobilimi. İçeriye girmeyi çok denedi ama başaramadı. Aracımın değer kaybı oldu. Üzücü bir olaydı” ifadelerini kullandı.