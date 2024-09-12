Halk otobüsünde ’kadına laf atma’ kavgasında kan aktı. 1 yaralı

Gece 00.15 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Varsak istikametine doğru ilerleyen olan halk otobüsü içinde yolcu olarak bulunan bir kadına laf atma sebebiyle otobüste tartışma yaşandı.

Kadınların yanında bulunan ve isminin Erdem S. olduğu öğrenilen kişi ile laf attığı iddia edilen Oğuzhan B. arasında tartışma giderek büyüyerek kavgaya dönüştü. Otobüste başlayan kavga halk otobüsü sürücüsünün durakta durmasından sonra şahıslar araçtan indikten sonrada devam etti.

İLK MÜDAHALEYİ VATANDAŞLAR YAPTI

Bu esnada Oğuzhan B. üzerinde taşıdığı bıçak ile Erdem S.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Halk otobüsünde bulunan vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken kavga anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

Bölgeye gelen polis ekipleri Erdem S.'ye yaralı halde yerde yatar vaziyette görünce olay yerine112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bu esnada aldığı bıçak darbeleri ile yaralanan Erdem S.'ye ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

KADINLAR ZANLIYA TEPKİ GÖSTERDİ

Vücudunda derin kesikler olduğu belirlene Erdem S.'nin kan kaybetmemesi için vatandaşlar kemer ile bacağını sıktı. Vücudunun çeşitli yerlerindeki yaralar sebebyile acı çektiği görülen ve gözyaşlarına hakim olamayan Erdem S.'yi çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Erdem S. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay sonrası Oğuzhan B., polis merkezine götürüldü.