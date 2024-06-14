Halk otobüsünde klima tartışması

Kaynak: İHA
Halk otobüsünde klima tartışması

Bursa'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla toplu taşıma kullanan vatandaşlar, otobüs şoförlerine klima açmamaları nedeniyle tepki gösterdi.

Hava sıcaklığının 35 dereceyi, nem oranının yüzde 40'ı aştığı kentte, halk otobüslerinde klimaların çalıştırılmaması yolcularla şoförler arasında sözlü tartışmalara yol açtı.

Vatandaşlar, bunaltıcı sıcaklarda klima açılmamasından şikayet ederken, şoförler ise araçların hararet yapmasını önlemek için klimaları belirli aralıklarla açtıklarını belirtti.

Bursa'da trafikte sıkışan çocuklar, sıcaklardan bunalarak su tabancalarıyla serinlemeye çalışıyor.

Işıklarda duran otomobillere su sıkan çocuklar hem eğleniyor hem de serinlemeye çalışıyor.

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