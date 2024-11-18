Halk otobüsünde yolculara sataşan şüpheli daha sonra kadını kalçasından bıçakladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Halk otobüsünde yolculara sataşan şüpheli daha sonra kadını kalçasından bıçakladı

Özel halk otobüsünde tartıştığı kadını kalçasından bıçaklayarak kaçan M.Y. (58), dün polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa'da önceki gün özel halk otobüsünde tartıştığı Gülay K.’yı (44) kalçasından bıçaklayarak kaçan M.Y. (58), dün yakalandı. 3 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye getirildi.

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Olay, 16 Kasım’da saat 19.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde gerçekleşti. Başaran Mahallesi-Atatürk Caddesi hattında toplu ulaşım sağlayan 19-İ numaralı özel halk otobüsüne binen Gülay K. ile M.Y. arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında Gülay K., tartıştığı M.Y.’nin bıçaklı saldırısında yaralandığı aktarıldı. M.Y., olayın ardından otobüsten inip kaçtı. Sağ kalçasından bıçaklanan Gülay K., olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri, kaçan M.Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

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DİĞER YOLCULARA DA SATAŞMIŞ

Görgü tanıkları polise, şüphelinin madde bağımlısı ve sarhoş olduğu, otobüsteki yolculara sataştığı, Gülay K.’yi de kendisine tepki göstermesi üzerine bıçaklayıp, o sırada durağa yanaşan otobüsten inip kaçtığı yönünde ifade verdi.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri M.Y.’yi, olaydan bir gün sonra, Başaran Mahallesi’nde yakaladı. 3 suç kaydı olduğu öğrenilen M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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