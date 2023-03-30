Böylesi görülmedi! Yolunda giden kamyona, çöp konteyneri çarptı

Ankara’nın Mamak ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle çöp konteyneri sürüklenerek seyir halindeki kamyona çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Ankara'da bir süredir etkili olan şiddetli rüzgar şoke eden bir kazaya sebep oldu.

Mamak'ta Çatak Caddesi üzerinde, yol kenarında duran çöp konteyneri, kuvvetli rüzgarın da etkisi ile sürüklenmeye başladı. Sürüklenen konteyner yoldan geçmekte olan kamyona çarptı.

Çöp konteynırının rüzgarda hareket edip kamyona çarpma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Çarpma sonucu kamyonda maddi hasar meydana geldi. (İHA)