Halk otobüsünün önünü kesip drift yaptılar

Kocaeli’de düğün konvoyundaki magandalarından biri halk otobüsünün önünü keserek yolu trafiğe kapattı, diğeri ise drift yaptı. O anlar anbean vatandaş kamerasına yansıdı.

KAYNAK: İHA
Halk otobüsünün önünü kesip drift yaptılar

Olay, Körfez ilçesi İlimtepe Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunda seyreden iki trafik magandasından biri halk otobüsünün önünü keserek, yolu trafiğe kapattı. Diğeri ise konvoyun önünde drift yaptı.

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Lastik yakarak etrafında dönen otomobil sürücüsü hem trafiği hem de insanları tehlikeye attı. O esnada yoldan geçen bir ambulans ise dikkatlerden kaçmadı.

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Otobüsün önünden ayrılan otomobil de drift attıktan sonra trafik magandaları yoluna devam etti.

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Öte yandan vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde bir otomobilin halk otobüsünün önünü kestiği diğer otomobilin ise konvoy önünde drift yaptığı görüldü.

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