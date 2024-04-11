Halk otobüsüyle motosiklet çarpıştı. 17 yaşındaki çocuk öldü

Kaynak: DHA
Halk otobüsüyle motosiklet çarpıştı. 17 yaşındaki çocuk öldü
Kocaeli’de özel halk otobüsü ile bir motosiklet dönen kavşakta çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü Kaan Muhammed Akbulak (17), hayatını kaybetti.

Kocaeli’nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi NATO ile Çenesuyu caddeleri kesişiminde meydana gelen olayda, Kavşakta, Kaan Muhammed Akbulak’ın kullandığı motosiklet ile bölgede sefer yapan S.K.’nin kullandığı 41 J 0439 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri olay yerinde yaptıkları ilk kontrollerde motosikletli Kaan Muhammed Akbulak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Akbulak'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, özel halk otobüsü sürücüsü S.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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