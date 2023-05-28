Halk oyunu ekibi kurucusu çift, Kafkas kıyafetiyle sandığa gitti

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için gelen halk oyunu ekibi kurucusu Kızılkaya çifti, Kafkas kıyafetleriyle sandık başına giderek oy kullandı.

Halk oyunu ekibi kurucusu çift, Kafkas kıyafetiyle sandığa gitti

DHA'nın haberine göre; Karst'ta seçmenler saat 08.00'den itibaren oy kullanma görevini yerine getirmek için okulların yolunu tuttu. Akka Kafkas Halk Dansları ekibinin de kurucusu olan 2 çocuklu Şeyda (31) ve Cem Kızılkaya (38) çifti oy kullanacakları Yenişehir Mahallesi İsmail Aytemiz Bulvarındaki Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne Kafkas kıyafetiyle kol kola girerek geldi. İsimlerinin bulunduğu 1140 nolu sandığa gelen çift oylarını kullandı.

Seçimin ülke için hayırlı olmasını dileyen Cem Kızılkaya, “Eşimle bu dansa ve bu kültüre hizmet etmeye devam ediyoruz. Biraz heyecanlıyız. Biz de bir ilk yapalım, dedik. Bizim için de hoş oldu, inşallah ülkemiz adına hayırlısı olur" diye konuştu.

Açıklamanın ardından Kafkas figürü yapan Kızılkaya çifti daha sonra evlerine gitti.(DHA)

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