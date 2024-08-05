Halk ozanı Suriyeli istilasına isyan etti. Dinleyenlerin yüzüne tokat gibi çarptı

Ülkemizdeki sayısı milyonlarlar ile ifade edilen sığınmacılar toplumun birçok kesiminin tepkisini çekti. Geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde her adayın seçimi kazanmak için Suriyeli sığınmacıları ülkelerine gönderme vaadi seçimin bitmesi ile bir anda bıçak gibi kesildi.

Hal böyle olurken bu konuya halk ozanları da dahil oldu. Bir halk ozanının bu konu hakkında yazdığı sözler yıllardır yaşanan bu sıkıntıyı özetleyici nitelikte oldu. Türk askerinin Suriye topraklarında kanları dökülürken sığınmacıların ülkemizde keyif çattığını belirten ozan niyetinin düşmanlık olmadığını ancak savaş olan bir yerde insanların bayramda ülkesine gitmesini garipsediği de görüldü. Her sözünün ardından alkış alan halk ozanının videosu sosyal medyada da gündem oldu.

İşte halk ozanının o sözleri:

“Emmioğlu tarlanıza bir tane koyun girse adam vuruyok değil mi? Ama günde 100 bin tane 10 bin tane giriyor da hiçbirinizin sesi çıkmıyor he… Bakalım ben buna ne söylemişim;:

Ne güzel bir iştir değil mi amma

Türk savaşsın onlar yatsın öyle mi?

Benim gardaşlarım gitsin Elbab’a

Suriyeli keyif çatsın öyle mi?

Yok evimde yiyeceğim yok etim

Kimseye düşmanlık değil niyetim

Kendi vatanımda ben oldum yetim

Onların borusu ötsün öyle mi?

Sanmayın burada biter bu dava

Sen uyu askerim gidiyor ava

Beyim size vatandaşlık bedava

Ne de olsa sen rahatsın öylem i?

Bakın bu da varmış bizim kaderde

Gardaşlarım çare arıyor derde

Ne bileyim savaş olan bir yerde

Bayramda evine gitsin öyle mi?”

SURİYELİ SIĞINMACI SORUNU

Halk Ozanının yazıp söylediği parça uzun yıllardır uygulanan sığınmacı politikasının eleştirisi olarak yorumlandı. 2011 tarihinde Suriye’de patlak veren iç savaş sonrasında milyonlarca sığınmacı dünyanın çeşitli ülkelerine göç ederken bu durumdan en çok etkilenen ülke Türkiye oldu. Açık kapı politikası ile ülkemize gerek yasal gerekse de yasa dışı yollar ile giriş yapan Suriyeli sığınmacılar Türkiye’nin ekonomisine ağır bir yük yükledi.

Muhalefet partileri tarafından çokça eleştirilen hükümet birçok defa sığınmacıları ülkelerine geri göndermeyeceğini açıkladı. Kamuoyunda sığınmacı sorunu birçok defa patlak verip, hükümet kanadında da bu konuda fikir ayrılığının yaşanması sonrasında geçtiğimiz sene yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem Kılıçdaroğlu’nun hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vaatleri arasında öne çıkan en büyük vaat Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesi oldu.

Seçimin Erdoğan tarafına sonuçlanmasının ardından beklenen adım toplum tarafından yeterli görülmedi. Yapılan kamuoyu araştırmalarında toplumun büyük çoğunluğu tarafından en büyük sorun sığınmacı sorunu olarak görüldü.