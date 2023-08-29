Halk soğuk şok yaşadı. Hava 30 derece birden soğudu

Editör: Osmancan Erok

Küresel iklim kriziyle birlikte hava sıcaklıkları öngörülemez değişimler yaşıyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar bir anda düşerek büyük fırtınalara sebep olabiliyor.

Bütün dünya yüksek sıcaklıklar ve fırtınalarla mücadele ederken, İsviçre’de halkı şok edecek bir olay yaşandı.

İsviçre'nin Zermatt kesiminde bir anda yazdan kışa geçildi. Hava sıcaklığı 30 derece birden düşerken, bölgeden kar yağışı görüntüleri geldi. İsviçreliler ise bu durum karşısında "birkaç gün önce yanıyorduk, şimdi donuyoruz" diyor.