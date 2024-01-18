Halk TV'nin yeni Ankara temsilcisi belli oldu. Habertürk'ten ayrılmıştı

Kaynak: Haber Merkezi
Halk TV'nin yeni Ankara temsilcisi belli oldu. Habertürk'ten ayrılmıştı
Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, kanalın yeni Ankara temsilcisini duyurdu.

Halk TV’de üst düzey bir atama gerçekleşti. Haberi, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş duyurdu.

MedyaRadar’ın haberine göre, geçtiğimiz Haziran ayında Habertürk’e veda eden Sibel Erdem, Halk TV ile anlaştı ve kanalın Ankara Temsilcisi oldu.

SİBEL ERDEM KİMDİR?

Sibel Erdem, Ankara İLEF mezunu olmasının ardından meslek hayatına 1994 yılında TRT’de muhabir olarak başladı.

CTV ve BRT’de muhabirlik görevini sürdüren Erdem, 2000 yılında çalışmaya başladığı NTV’de 11 yıl süreyle parlamento ve siyaset muhabiri olarak çalıştı.

2011 yılında ALJAZEERATURK’te kıdemli muhabir olarak görev yapan Erdem, 2015 yılında Ciner grubunda parlamento muhabiri olarak görev aldı.

Ardından Habertürk TV Ankara Haber Müdürlüğü, Show TV ve Habertürk Ankara Temsilciliği ve son olarak Ciner Medya Grubu Ankara Temsilciliği görevlerinde bulundu.

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