Halk TV'ye seçim karartması mı uygulanıyor?

Halk TV önemli bir iddiada bulundu. Dijital platformda yayınlarının kesik kesik yayınlandığını ileri süren Halk TV karartma mı uygulanıyor sorusunu sordu.

Halk TV'ye seçim karartması mı uygulanıyor?

Halk TV internet sitesinde yer alan haberde, "HalkTV yayınında teknik olduğu söylenen bir sorun yaşanıyor. Dijital platformlarda HalkTV yayını kesik kesik izleniyor. Zaman zaman sorun gideriliyor ancak seçim gecesi yayınımızın sürekliliğinde sorun yaşanıyor."ifadeleri kullanıldı.

Haberde, "Sosyal medyanın akşam saatlerinde trend listelerinin başında Halk TV yayınına erişimde yaşanan sorunlar yeralıyor. 14 Mayıs Seçimlerinde sonuçların açıklanmasına kısa bir süre kala Türksat ve Digitürk üzerinden HalkTV'ye karartma mı uygulanıyor sorusu konuşuluyor." denildi

Açıklamada "Teknik bir sorun olduğu öne sürülüyor ancak sadece HalkTV yayını ekranlara yansırken sorunlar yaşıyor. İzleyicilerimizden siyah ekranla karşılaştılarına dair şikayetler yağıyor.Sorunun giderilmesi için çalışma yapıldığı belirtiliyor." ifade edildi.

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